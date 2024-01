NS waarschuwt voor langere reistijd rond Schiphol komende weken

De komende drie weken zijn er werkzaamheden op station Schiphol Airport en rijden er veel minder treinen. De NS waarschuwt reizigers dat ze rekening moeten houden met een langere reistijd en drukkere treinen. “We raden reizigers aan om wanneer mogelijk buiten de spits te reizen of van de omreisroutes gebruik te maken om de drukte op het traject via Schiphol wat te beperken.”

Vanaf zaterdag 13 januari tot en met zondag 4 februari is de helft van de sporen en perrons niet beschikbaar. De NS adviseert reizigers om voor vertrek de reisplanner te bekijken en om te reizen via Haarlem of Utrecht.

Ook rijden er geen treinen tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk en Schiphol en Amsterdam Centraal in de weekenden van 20 tot en met 22 januari en 3 tot en met 5 februari. Reizigers kunnen dan wel met de metro. Op zondag 4 februari rijden er ook geen treinen tussen Zaandam en Amsterdam Sloterdijk. De NS zet dan bussen in.

ProRail vervangt het hele spoor in de Schipholtunnel. Daarnaast wordt op de perrons gewerkt aan de opgangen naar het station.