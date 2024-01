Patiëntenclubs: noodzakelijke concentratie loopt nu vertraging op

De concentratie van operaties aan aangeboren hartafwijkingen loopt opnieuw vertraging op, nu de rechtbank in Utrecht het besluit daarover heeft teruggedraaid. Dat is zorgwekkend, zegt de Hartstichting, mede namens Stichting Hartekind, de Harteraad en de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen.

Volgens de vier organisaties is de concentratie “noodzakelijk” om de kwaliteit van de operaties te verbeteren. “Dat kan alleen in intensieve samenwerking op een beperkt aantal locaties in Nederland”, stellen ze. Het maakt de clubs niet uit hoeveel centra precies overblijven en in welke steden die gevestigd zijn, zeggen ze ook.

Momenteel zijn er vijf ziekenhuizen die de operaties uitvoeren op vier plekken, namelijk Amsterdam/Leiden, Utrecht, Groningen en Rotterdam. Ex-minister Ernst Kuipers wilde terug naar twee operatiecentra in Rotterdam en Groningen, maar heeft dat volgens de rechters niet goed onderbouwd. Kuipers’ voorganger Hugo de Jonge wilde twee operatiecentra, in Rotterdam en Utrecht.

De plannen om de zorg te concentreren lopen al jaren. “De onzekerheid voor patiënten, hun ouders en zorgverleners duurt al veel te lang”, zeggen de patiëntenorganisaties. Ze willen ook dat de ziekenhuizen beter gaan samenwerken. “Patiënten met de meest complexe aandoening moeten in een landelijk team worden besproken, waarna wordt besloten waar en door wie de patiënt wordt geopereerd.”