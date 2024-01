Peruanen klagen oliebedrijf Repsol in Nederland aan om groot lek

Een groep Peruanen hoopt via de Nederlandse rechter een schadevergoeding te krijgen van oliebedrijf Repsol. De eisers stellen dat ze grote schade hebben geleden door een enorm olielek voor de kust van Peru in 2022. Ze eisen gezamenlijk ruim een miljard euro aan compensatie van de Spaanse onderneming, laat advocatenkantoor Pogust Goodhead weten. Juristen van het kantoor noemen het lek “de ernstigste milieuramp uit de recente geschiedenis”.

Het olielek in zee werd veroorzaakt doordat een pijpleiding brak. Dat gebeurde terwijl een olietanker zijn lading afleverde bij de grootste raffinaderij van het land bij Ventanilla, iets ten noorden van hoofdstad Lima. Honderden kilometers aan zee en kust raakten besmeurd met ruwe olie. De gevolgen duren voort tot de dag van vandaag, stellen de advocaten die de zaak aanspannen. “Slachtoffers, onder wie vissers, verkopers en restauranthouders, zijn nog altijd niet in staat hun normale activiteiten te hervatten”, leggen ze uit.

De zaak is aangespannen bij de rechtbank in Den Haag en begint 12 juni. De eerste vraag zal waarschijnlijk zijn of dat de juiste plek is voor deze zaak. Volgens de eisers is dat zo, omdat het Peruviaanse dochterbedrijf van Repsol in Nederland is ingeschreven. Het advocatenkantoor werkt voor Stichting Environment and Fundamental Rights, die 19.000 mensen zegt te vertegenwoordigen.

Repsol bevestigt dat het op de hoogte is gebracht van de claims. Het bedrijf noemt die ongegrond. De multinational heeft met duizenden inwoners van het gebied zelf overeenkomsten gesloten voor compensatie. Volgens Repsol zijn dat vrijwel alle mensen die aantoonbaar schade hebben geleden. “Repsol heeft in 98 procent van alle legitieme claims de gedupeerden al gecompenseerd”, reageert het bedrijf.

De multinational stelt verder dat het gebied helemaal is schoongemaakt. Volgens de eisers is echter nog steeds sprake van vervuiling. “We zullen ervoor zorgen dat de slachtoffers worden gehoord. We gaan de wereld laten zien wat Repsol heeft gedaan in Peru”, stelt topman Tom Goodhead van het advocatenkantoor.

Hoewel Repsol vergoedingen heeft uitgekeerd, erkent het geen schuld. Volgens het bedrijf werd het lek veroorzaakt doordat de Italiaanse olietanker Mare Doricum zich op een “ongecontroleerde” manier verplaatste tijdens het lossen. De eisers vinden dat het oliebedrijf wel degelijk verantwoordelijk is voor wat er is misgegaan.