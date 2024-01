Tientallen aanrijdingen door gladheid in Achterhoek

Een combinatie van motregen en bevroren wegdek heeft in de Achterhoek in de provincie Gelderland donderdagavond geleid tot tientallen aanrijdingen, meldt de politie. “Ja, tientallen zeker wel. Vooral aanrijdingen met materiële schade. Maar ook wel meer dan tien met letsel tot gevolg”, aldus een woordvoerder.

Momenteel is code oranje van kracht in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg wegens ijzel. Eerder donderdag meldde de politie al dat in Zelhem iemand om het leven was gekomen door een aanrijding tussen twee voertuigen. Een andere bestuurder raakte gewond.

Door de vele ongelukken in de regio moest veel personeel worden ingezet: politie, ambulances en brandweer. “Al onze eenheden zijn ingezet op de aanrijdingen met letsel”, aldus de woordvoerder. Volgens hem komen er inmiddels minder meldingen binnen over aanrijdingen. Hij vermoedt dat mensen in de gaten hebben hoe glad het op de wegen is.