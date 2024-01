Door een aanrijding vorige week net over de grens in Duitsland is een tweede kindje uit Nederland overleden. De jongen van 3 is woensdag in een ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen, meldde de Duitse politie donderdag. Een kind van 2 was op de plek van het ongeluk overleden.

Twee auto’s met Nederlands kenteken botsten afgelopen vrijdag op elkaar in het Duitse Tüddern, net over de grens bij Sittard. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.