UMCG teleurgesteld over uitspraak, ‘maar kinderhartzorg blijft’

Het UMC Groningen (UMCG) is teleurgesteld over de streep die de rechter heeft gezet door het besluit om de kinderhartchirurgie in Groningen en Rotterdam te concentreren. “Het betekent dat de onzekerheid bij patiënten en zorgprofessionals voorlopig blijft bestaan”, stelt het academische ziekenhuis in een reactie. Het UMCG is wel blij dat de rechtbank in de uitspraak oog heeft voor het belang dat het noorden van het land heeft bij het behoud van deze zorg.

“De kinderhartzorg voor het Noorden blijft behouden”, stelt Eduard Verhagen, het hoofd van UMCG Beatrix Kinderziekenhuis, in een verklaring. Tegelijkertijd vreest het UMCG dat “het hele proces weer van voor af aan begint”, nu de rechtbank het besluit van de inmiddels vertrokken gezondheidsminister Ernst Kuipers heeft vernietigd.

In het vonnis noemt de rechtbank het “heel goed te volgen” dat de minister de complexe hartoperaties voor kinderen voor het UMCG wilde behouden “vanwege de functie die dit umc heeft in de regio”. De rechters vonden vooral dat hij onvoldoende heeft onderbouwd waarom er maar twee centra mogen overblijven en geen drie.

“Voor het UMCG draait het maar om één ding: de beste kinderhartzorg voor álle patiënten in Nederland, in welke regio je ook woont”, schrijft het Groningse ziekenhuis tot slot. “Wij blijven daarom nadrukkelijk inzetten op intensieve samenwerking met alle centra, om zo samen te zorgen voor alle patiënten in heel Nederland.”

Ook commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, is teleurgesteld over de uitspraak. “De aanwezigheid van de kinderhartchirurgie in Groningen is voor ons enorm belangrijk. Wij vertrouwen erop dat het ministerie de gebreken in de besluitvorming snel herstelt en zekerheid biedt aan veel mensen in Noord-Nederland”, zegt hij.