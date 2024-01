VluchtelingenWerk smeekt Eerste Kamer spreidingswet aan te nemen

VluchtelingenWerk Nederland doet een “klemmend” beroep op de Eerste Kamer om de zogenoemde spreidingswet aan te nemen. Het wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dat moet leiden tot een betere verdeling van asielzoekers over het land is volgens de hulporganisatie “de enige weg om uit de opvang-impasse te komen”.

Het nieuwste rapport van VluchtelingenWerk Nederland laat zien dat twee derde van alle opvanglocaties tijdelijk is, en dat bijna de helft van alle asielzoekers in dit soort (crisis)noodopvanglocaties verblijft. Onder hen zijn ook kinderen, en de leefomstandigheden schieten in de tijdelijke locaties “ernstig tekort”.

Dit maakt dat de hulporganisatie de oproep doet aan de Eerste Kamer, die de wet volgende week behandelt. Als de senatoren de wet erna goedkeuren, treedt deze later dit jaar in werking. “De spreidingswet betekent een afscheid van de tijdelijke, ondermaatse opvanglocaties, vaak weggestopt in uithoeken van het land. Alleen met de spreidingswet ontstaat er perspectief voor asielzoekers, omwonenden, gemeenten en COA-personeel”, aldus Frank Candel, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland.

COA is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het COA biedt opvang, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.