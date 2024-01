‘Voetbalburgemeester’ Depla positief over herstart Eredivisie

Burgemeesters zijn positief gestemd over de hervatting van de Eredivisie, dit weekeinde. Volgens de Bredase burgemeester Paul Depla, die namens de burgemeesters over voetbalzaken gaat, is het in en rondom stadions rustiger geworden. “Het heeft een lange adem gehad, maar de collectieve maatregelen lijken effect te hebben”, zegt hij.

Daarmee doelt hij onder meer op het tijdelijk stilleggen of staken van wedstrijden als er bijvoorbeeld bier op het veld wordt gegooid. “Het voorspelbaar en consequent doorvoeren van maatregelen werkt. Dan wordt het daadwerkelijk gevolgd. Iedereen zei dat dit nooit zou werken, maar ik ben blij dat de KNVB deze maatregelen heeft doorgevoerd want dan kun je wel verandering realiseren. Maar laat je niet in slaap sussen”, waarschuwt hij. De lijn die is ingezet, namelijk “goede voorbereiding, goede evaluatie en hard ingrijpen waar nodig”, moet worden doorgezet, zegt Depla.

Sinds april, toen de maatregelen ingingen, werden negentien wedstrijden in het betaald voetbal tijdelijk stilgelegd of gestaakt, blijkt uit een telling van ANP. Na de zomerstop, van augustus tot en met december, werden vijftien wedstrijden tijdelijk stilgelegd of gestaakt. Bijna alle stilgelegde of gestaakte wedstrijden vonden plaats in augustus en september.

Depla concludeert dat er beter overleg is tussen betrokken partijen zoals gemeenten en clubs. Ook worden lokale uitspattingen beter aangepakt. Depla verwijst bijvoorbeeld naar de recente rellen na de wedstrijd van NAC Breda en Willem II eind december, waarbij negen mensen werden aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel of vordering, plegen van openlijk geweld en vernieling. Vier agenten raakten toen lichtgewond.

Bij die excessen moeten overigens geen nieuwe maatregelen komen. “Nee, laten we de dingen doen die we hebben afgesproken”, zegt Depla.

Ook moet er aandacht zijn voor “jeugdige fans die iets te snel en te vaak zichtbaar zijn als er gedoe is”, legt hij uit. “Dat zie je in verschillende steden. Na corona ontstond de discussie hoe we verbinding met en zicht houden op deze jongeren. En dat duidelijk wordt dat rellen niet hoort bij het supporten van je club.”

Over eventuele zorgen om overgebleven vuurwerk van de jaarwisseling dat naar stadions wordt meegenomen, zegt de burgemeester: “We blijven aandacht houden voor vuurwerk, maar hooligans die vuurwerk gooien halen dat ergens anders vandaan. Dat soort vuurwerk wordt meestal niet gebruikt in stadions.”