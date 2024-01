Asielzoekers weer weg uit Kijkduin

Alle asielzoekers die zo’n 7,5 week in de tijdelijke asielopvang in het Haagse Kijkduin verbleven zijn overgeplaatst, omdat de locatie maandag dichtgaat. De komst van de asielzoekers kon op voorhand op veel kritiek rekenen van onder meer bewoners. PVV-leider Geert Wilders kwam langs om hen “een hart onder de riem te steken”. Maar volgens een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is de periode zonder overlast verlopen.

In de tijdelijke opvang in het Atlantic Hotel verbleven zo’n 120 asielzoekers. Volgens de zegsvrouw is 75 procent van hen opnieuw ondergebracht in noodopvanglocaties door het land, en de rest in asielzoekerscentra.

De woordvoerster vertelt dat het afscheid altijd een vervelend moment is, omdat asielzoekers een band opbouwen, en dan weer uit elkaar moeten. Dat geldt overigens ook voor de COA-medewerkers, die bij het afscheid door de asielzoekers in het Nederlands werden toegesproken met “ontzettend bedankt” en “tot ziens”.

De bewoners van Kijkduin waren in eerste instantie geschrokken van de snelle komst van de tijdelijke asielopvang, maar na een informatieavond waren ze al niet meer boos, vertelt de woordvoerster. Volgens haar is de periode zelfs “hartverwarmend” geweest, omdat mensen kleding, spellen, notitieboeken en taart kwamen langsbrengen.

De kamers waar de asielzoekers verbleven worden verder aangekleed, en dienen dan gewoon weer als hotelkamers.

Door de grote toestroom van vluchtelingen zijn de reguliere opvanglocaties vol, en daarom worden asielzoekers soms op tijdelijke locaties als een hotel ondergebracht.