Het KNMI waarschuwt vrijdagochtend voor gladheid in een groot deel van het land. Voor Noord-Brabant en Limburg geldt code oranje. Door bevriezing en ijzel kan daar gladheid ontstaan. Voor Utrecht, Flevoland en de drie noordelijke provincies is code geel afgegeven in verband met kans op plaatselijke gladheid. Donderdagavond en in de eerste helft van de nacht gold ook daar nog code oranje.

De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend.