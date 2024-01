Energiebedrijven verheugd over miljardenlening voor TenneT

Energiebedrijven reageren verheugd op de miljardenlening van de Nederlandse overheid aan hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van branchevereniging Energie-Nederland zegt dat de financiën daardoor geen obstakel meer zijn voor het verruimen van het overvolle stroomnet.

“Tennet kan nu met volle kracht vooruit, en dat moet ook want we hebben te maken met een groot maatschappelijk probleem. Bedrijven lopen vast in hun verduurzaming, zoals zonneparken die wachten op aansluitingen”, aldus Van Nieuwenhuizen. Dit alles zit volgens haar ook de energietransitie, oftewel de overgang naar hernieuwbare energie, in de weg. Energie-Nederland verwacht dat de uitvoering van plannen om de problemen aan te pakken nu snel start.

Het demissionaire kabinet leent voor 2024 en 2025 in totaal 25 miljard euro aan TenneT. Tussen 2030 en 2040 moet TenneT het bedrag dan terugbetalen, kondigde de kersverse minister van Financiën Steven van Weyenberg vrijdag aan. In de tussentijd kan het geld worden gebruikt om onder meer dikkere kabels aan te leggen zodat er meer stroom door het elektriciteitsnet kan worden vervoerd.