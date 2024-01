Gerard Spong: Bouterse ook voor Decembermoorden op opsporingslijst

Desi Bouterse komt ook voor zijn rol bij de Decembermoorden op de internationale opsporingslijst van Interpol. Dat gebeurt nadat hij zich vrijdag op de opgelegde tijd niet had gemeld bij de gevangenis om een celstraf van twintig jaar uit te zitten. Dat zegt advocaat Gerard Spong, die betrokken was bij het onderzoek naar de Decembermoorden en vrienden en vakgenoten verloor tijdens de moorden in 1982 in Fort Zeelandia. Behalve internationaal komt er “zeer waarschijnlijk” ook een actief opsporingsonderzoek naar Bouterse in Suriname zelf.

“Dat betekent dat hij 24 uur per dag en door iedere agent gearresteerd kan worden”, zegt de in Suriname geboren Spong. “Meer kan er op dit moment niet gedaan worden. Hij wordt nationaal en internationaal gesignaleerd om hem snel in de kraag te kunnen vatten.”

Het is onduidelijk of Bouterse, die door Interpol ook al op de opsporingslijst was gezet vanwege internationale drugshandel, zich nog in Suriname bevindt of is gevlucht naar het buitenland. “Als hij zich schuilhoudt in het binnenland van Suriname is dat geen pretje, zeker niet als je over zo’n zwakke gezondheid beschikt. Maar het is ook niet onmogelijk dat hij met een klein vliegtuigje naar Cuba vliegt. Daar houden meer criminelen zich schuil.”

Volgens de advocaat, die ook kenner is van het Surinaamse recht, heeft Bouterse zich in “een moeilijke situatie gemanoeuvreerd” en is het de vraag wat het voor consequenties heeft voor zijn politieke aspiraties. In mei 2025 zijn er verkiezingen in Suriname. “Hoe wil je de verkiezingen winnen als je in het buitenland op de vlucht bent?”, vraagt Spong zich hardop af. “Hij heeft weinig aan een politieke overwinning, want bij terugkeer wordt hij direct opgepakt.” Heel erg verbaasd is hij niet dat Bouterse zich niet heeft gemeld. “Hij ontpopt zich door te vluchten nu wel als een lafaard, die kennelijk bevreesd is voor de consequenties van detentie.”

Bouterse moest zich om 13.00 uur Nederlandse tijd bij de gevangenis melden. Iets daarvoor vertelde zijn vrouw aan journalisten dat hij dat niet ging doen. Ze zei ook niet te weten waar de oud-president nu is. Ook Bouterses vier medeverdachten moeten zich vrijdag melden bij de gevangenis.