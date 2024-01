Hof spreekt Hans O. vrij in Drentse kofferbakmoord

Hans O. is in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema uit Klazienaveen. Volgens de voorzitter van het hof in Leeuwarden is er nog steeds te veel onduidelijk rondom de gewelddadige dood van de 31-jarige man. “We tasten nog steeds in het duister met betrekking tot wat er die nacht is gebeurd. Er is geen wettig en overtuigend bewijs voor betrokkenheid van verdachte bij de dood van Ralf.”

De 45-jarige verdachte O. werd vorig jaar vrijgesproken voor moord of doodslag door de rechtbank in Assen. Er was te veel onduidelijk rondom de dood van Meinema, oordeelde de rechtbank. Het OM had achttien jaar cel tegen O. geëist en tekende beroep aan. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op 30 november vorig jaar stelde de aanklager dat de rechtbank in Assen, het bewijsmateriaal “verkeerd heeft gewaardeerd” en dat het duidelijk was dat Hans O. de dader was. “Alles wijst in de richting van één persoon: Hans O.”

Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen werd in maart 2017 levenloos gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto. De wagen lag half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. De doodsoorzaak was hersenletsel, aangebracht door een zwaar voorwerp dat tegen zijn hoofd werd geslagen.