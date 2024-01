Hoge opkomst bij verkiezingen Sint-Maarten

Meer dan 65 procent van de bevolking op Sint-Maarten heeft een stem uitgebracht tijdens de verkiezingen voor een nieuw parlement op het eiland. Het is een opvallend hoge opkomst, want de interesse van de bevolking om werkelijk een stem uit te brengen was de afgelopen jaren steeds verder gedaald. In 2014 ging 70 procent stemmen, in 2016 was dat 65 procent, in 2018 62 procent. En in 2020 was dat gedaald naar 59 procent.

In totaal brachten 14.678 van de 22.553 stemgerechtigden hun stem uit. De stembureaus sloten om 20.00 uur lokale tijd (01.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van donderdag op vrijdag). Maar het duurde uren voordat het aantal stemmers kon worden doorgegeven.

De einduitslag laat voorlopig ook nog op zich wachten.