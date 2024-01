Honderden demonstreren op tweede dag genocidezaak Israël

Honderden mensen demonstreren vrijdag bij het Vredespaleis in Den Haag op de tweede dag van het proces tegen Israël. Zuid-Afrika beschuldigt het land van genocidale daden in de Gazastrook en is naar het Internationaal Gerechtshof (ICJ) gestapt. Donderdag was Zuid-Afrika aan het woord, vrijdag legt Israël verklaringen af.

Pro-Palestijnse en pro-Israëlische demonstranten zijn bij het Vredespaleis. Beide groepen worden op ruime afstand van elkaar gehouden door de politie, die er met veel agenten is, ziet een verslaggever ter plaatse.

Op het Carnegieplein staan betogers die de Zuid-Afrikaanse aanklacht steunen. Er staat een groot scherm waarop de rechtszaak te zien is. Ook dragen betogers Palestijnse vlaggen en banners waarop onder meer staat ‘justice for Palestine’ (gerechtigheid voor Palestina) en ‘cease fire now’ (staakt-het-vuren).

Zo’n honderd meter verderop, bij de Van Karnebeekbron, staan enkele tientallen aanhangers van Israël. Ze zwaaien met de Israëlische vlag. Ook hebben ze flyers over de ontvoerde gijzelaars.

Aanklagers van Zuid-Afrika willen dat Israël stopt met volgens hen genocidale daden tegenover de Palestijnen in Gaza. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël zijn er meer dan 23.000 Palestijnen omgekomen bij Israëlische bombardementen.