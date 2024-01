Hulporganisaties bezorgd over gevolgen bombardementen in Jemen

Hulporganisaties Save the Children en Oxfam Novib maken zich zorgen over de gevolgen van de bombardementen in Jemen voor de bevolking. In de nacht van donderdag op vrijdag bombardeerden Amerikanen en Britten verschillende Houthi-doelen in Jemen als reactie op de aanvallen op schepen in de Rode Zee door rebellen uit het Midden-Oosterse land.

De bombardementen kunnen “desastreuze gevolgen” hebben voor de hulpverlening in het land, laat een woordvoerster van Save the Children weten. Momenteel is 80 procent van de bevolking in Jemen, onder wie 11 miljoen kinderen, al afhankelijk van internationale hulp.

Het is volgens de woordvoerster nog te vroeg om duidelijk te zeggen welke consequenties de bombardementen hebben. Wel somt zij op dat de al verslechterde economie verder kan verslechteren, hulp mogelijk lastiger het land in kan en Amerikaans geld voor hulp stop kan worden gezet, waarmee mogelijk ook donaties uit andere landen verloren gaan. Ook bestaat volgens de woordvoerster de mogelijkheid dat de Houthi’s op de lijst van terroristische organisaties worden gezet, en dat zou het werk van Save The Children “moeilijker” maken.

Ook Oxfam Novib maakt zich “grote zorgen” over de effecten van de aanval op de humanitaire situatie in Jemen. De impact van de bombardementen moet volgens een woordvoerder nog blijken, maar het is volgens hem “een teken” dat het conflict weer aan het escaleren is, en dat heeft “mogelijk grote consequenties”.