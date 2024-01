Kabinet leent 25 miljard aan TenneT voor uitbreiding stroomnet

Het demissionaire kabinet leent voor 2024 en 2025 in totaal 25 miljard euro aan netbeheerder TenneT zodat het geld kan steken in het verruimen van het stroomnet. Het overvolle stroomnet zorgt voor problemen en zit de transitie naar groene energie in de weg. Tussen 2030 en 2040 moet TenneT het bedrag terugbetalen, kondigde de kersverse minister van Financiën Steven van Weyenberg vrijdag aan.

Het geld wordt gebruikt om onder meer dikkere kabels aan te leggen zodat er meer stroom door het elektriciteitsnet kan worden vervoerd. Ondanks zijn demissionaire status trekt het kabinet dus de knip. Het gaat om een overbruggingslening: TenneT heeft geld nodig totdat de Duitse tak aan Duitsland is verkocht. Hier wordt al enige tijd intensief over onderhandeld, benadrukt Van Weyenberg samen met klimaatminister Rob Jetten in een brief aan de Kamer. Maar zelfs als er snel een overeenkomst wordt gesloten duurt het nog maanden voordat de deal is afgerond en het geld bij TenneT op de rekening staat.

Door het volledige bedrag dat TenneT nodig heeft uit te lenen, hoeft TenneT ook niet op de kapitaalmarkt aanvullende leningen aan te gaan. Ook om financierders zo ver te krijgen, zou steun van de staat nodig zijn.

Het kabinet heeft ervoor gekozen om ook de financieringsbehoefte (het geld dat TenneT nodig heeft om investeringen te doen) van 2025 te vervullen. Dat houdt de kredietwaardigheid van het staatsbedrijf op peil. Het gaat om 13 miljard euro voor 2024 en 12 miljard euro volgend jaar.

De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten wel nog instemmen met het voornemen van het kabinet. Dat moet voor 1 maart gebeuren. Hoewel het kabinet demissionair is, was het voor de investeringen van TenneT nodig om nu al geld te kunnen lenen.

Het overvolle stroomnet zorgt nu al voor problemen. In onder meer Noord-Brabant kunnen bedrijven de komende jaren geen nieuwe stroomaansluitingen krijgen, omdat het net overbelast is. Deze zogeheten ‘netcongestie” of verstopping van het stroomnet, staat onder meer de energietransitie in de weg.