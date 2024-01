Nederland gaf niet-operationele militaire steun bij aanval Jemen

Nederland heeft “niet-operationele militaire steun” verleend aan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bij hun operatie tegen de Houthi’s. Dat zeggen de ministers Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) vrijdagochtend in een brief aan de Tweede Kamer.

De steun bestaat volgens de brief uit “de inzet van één stafofficier”. Ook is er sprake van politieke steun. Het gaat volgens de brief van beide ministers om een “kortdurende en beperkte operatie”. Mochten de VS daarna nog om meer steun van Nederland vragen, dan wordt dat verzoek opnieuw gewogen, schrijven Bruins Slot en Ollongren.

De luchtaanvallen van de Amerikanen en Britten op doelen van de Houthi’s in Jemen zijn een maatregel tegen de ontwrichtende aanvallen in de Rode Zee die de door Iran gesteunde groep daar geregeld uitvoert op de internationale scheepvaart.

Het beoogde en verwachte effect van de Amerikaans-Britse operatie is “de-escalatie in de Rode Zee, omdat deze de militaire capaciteiten van de Houthi’s verzwakt en verdere aanvallen ontmoedigt”, aldus de ministers. Ze verwachten ook dat het risico op een “regionale escalatie” wordt verkleind.

“Tegelijkertijd moet rekening gehouden worden met het scenario dat de aanvallen doorgaan, het conflict in de regio verder escaleert en er gevolgen zijn voor de NL positie en belangen in de regio. Mogelijk zal de VS dan vervolgacties voorstellen. NL zal de betrokkenheid daarbij zoals gezegd opnieuw afwegen”, schrijven de ministers.

Ze hebben besloten te voldoen aan het Amerikaans-Britse verzoek om steun in verband met de Nederlandse aanwezigheid en belangen in de regio. De Kamer was van tevoren niet op de hoogte gebracht “gezien de vertrouwelijkheid van deze operatie”, schrijven Bruins Slot en Ollongren. Volgens hen zijn de Houthi’s verschillende keren opgeroepen te stoppen met hun gewapende aanvallen op schepen in de Rode Zee.