OM erkent weer fouten bij identificatie klimaatactivisten Schiphol

Opnieuw erkent het Openbaar Ministerie dat er fouten zijn gemaakt bij het identificeren en opsporen van klimaatactivisten na een demonstratie op het terrein van Schiphol. Van 64 mensen kan het OM niet meer vaststellen of ze juist zijn geïdentificeerd, meldt het OM vrijdag. Bij negen mensen was de identificatie onjuist of twijfelachtig. Van negentig mensen weet het OM wel zeker dat ze bij de demonstratie op Schiphol waren in november 2022.

“Wij betreuren dat in een groot aantal gevallen de identificatie onzorgvuldig heeft plaatsgevonden en dat wij de betrokken personen niet goed hebben geïnformeerd”, laat hoofdofficier van justitie Digna van Boetzelaer weten. Ze zegt dat het complex en tijdrovend is om mensen te identificeren als ze geen identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is wel mogelijk om dan alsnog vast te stellen wie ze zijn, maar dan had de opsporingsambtenaar “scherper moeten vastleggen hoe zo’n herkenning tot stand komt”.

Mensen die werden geïdentificeerd kregen later een brief thuis van het OM met daarin een waarschuwing. Acht mensen zeiden toen er niet bij te zijn geweest. Het OM had in totaal 175 waarschuwingsbrieven verstuurd op basis van de informatie van de Koninklijke Marechaussee. De acht die aan de bel hadden getrokken waren deze zomer al uit het systeem gehaald. Nu zijn ook de gegevens verwijderd van de anderen van wie niet zeker was of ze erbij waren.

De waarschuwingsbrief was ook een leerpunt, stelt Van Boetzelaer. Het OM had moeten uitleggen dat die geen juridische status heeft en de brief had minder stellig gekund, zegt ze. Ook had een reactiemogelijkheid geholpen, zodat misschien meer mensen contact hadden opgenomen met het OM.

Extinction Rebellion (XR) en Greenpeace noemden de brief intimiderend. De organisaties waren de initiatiefnemers achter de demonstratie op het terrein van Schiphol. Daarbij ketenden sommige klimaatactivisten zich vast aan privéjets op het terrein.

Vijf verdachten moesten voorkomen omdat ze zich hadden vastgeketend aan privévliegtuigen. In de zomer was een van die zaken al geseponeerd, “dit bleek niet degene te zijn die we dachten dat het was”, legt een woordvoerster uit. Nu zijn ook de andere vier zaken geseponeerd. Dat komt door een combinatie van factoren, zoals de problemen rondom de identificatie van de andere activisten, een beperkte capaciteit bij de rechtelijke macht en de te verwachten straf, aldus het OM.