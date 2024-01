OM nog maanden bezig met onderzoek sterfgevallen ziekenhuis Assen

Het Openbaar Ministerie heeft nog geen definitieve conclusies getrokken in het onderzoek naar de verdachte sterfgevallen in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Het OM noemt de zaak lastig en complex en is nog in afwachting van onderzoeksresultaten. Deze worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht. Het OM kondigde vrijdag aan dat het kort daarna een definitieve beslissing kan nemen.

De zaak draait om overlijdens die in verband zijn gebracht met een verpleegkundige van dit ziekenhuis die op 17 april vorig jaar werd opgepakt. Op 1 juni kwam de verdachte weer vrij. De verpleegkundige uit de gemeente Noordenveld werkte in de tijd van de coronapandemie als longverpleegkundige in het ziekenhuis.

Het OM en de politie hebben afgelopen maanden emotionele gesprekken gevoerd met nabestaanden over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek. Een aantal nabestaanden kreeg te horen dat de verdachte niet bij het overlijden van hun naaste betrokken was. Andere nabestaanden kregen te horen dat dit (nog) niet met zekerheid kan worden gezegd en dat er nog nader onderzoek plaatsvindt.