Omgevingsvergunning voor asielhotel Albergen is rond

De Twentse gemeente Tubbergen gaat akkoord met de komst van een omstreden asielhotel in het dorp Albergen. De omgevingsvergunning die daarvoor nodig is, is verleend voor vijf jaar, meldt de gemeente vrijdag. Tegenstanders kunnen nog wel naar de rechter stappen om bezwaar te maken.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kocht in 2022 het oude Landhotel ’t Elshuys in Albergen. Het moet een asielopvang worden voor maximaal 150 mensen. In het dorp was veel verzet tegen de plannen. Enkele inwoners hebben de gemeente gedagvaard om een schadevergoeding te krijgen.

De reacties op de ontwerpvergunning zijn in totaal ruim 150 keer ondertekend. De klagers vinden onder meer dat een asielzoekerscentrum van die omvang niet past in de gemeente. Ook zijn ze bang voor overlast en klagen ze dat de stikstofregels hadden moeten gelden voor het asielhotel. Maar die bezwaren gaven volgens de gemeente “geen aanleiding om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren”.

In december had Tubbergen al besloten om de zogeheten bestuursovereenkomst met het COA over het asielzoekerscentrum te ondertekenen. Daarin staan de afspraken over de dagelijkse gang van zaken in het complex.