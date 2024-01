Steeds meer gestolen huurauto’s doorverkocht door criminelen

Criminelen verkopen steeds vaker gehuurde of geleasede auto’s door met valse papieren. Vorig jaar ontving de politie bijna 1300 aangiftes van verduistering, zoals deze vorm van criminaliteit wordt genoemd. In 2016 waren dit er nog 450. Dat meldt het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) vrijdag op basis van politiecijfers.

“Een verduisterd voertuig hoef je niet te hacken, je krijgt een originele sleutel en soms zelfs een origineel kentekenbewijs”, zegt Rudi Welling van het LIV. “Dit geeft criminelen de tijd om ongehinderd door Europa te rijden en het voertuig te verkopen, vaak met valse of vervalste papieren, aan een nietsvermoedende koper. De lease- of verhuurmaatschappij ontdekt dit vaak pas na enige tijd.”

Dat verduistering steeds vaker voorkomt staat haaks op de trend wat betreft alle voertuigdiefstallen. Vorig jaar werden namelijk minder auto’s gestolen en een groter deel weer teruggevonden. De politie noteerde in 2023 in totaal 5844 aangiftes van gestolen personenauto’s. Daarvan werd 47 procent weer teruggevonden, het hoogste aandeel in tien jaar tijd. In 2022 werd 5973 keer aangifte gedaan. Toyota was vorig jaar wederom het meest gestolen merk. Dieven hadden het vooral voorzien op hybride auto’s van het Japanse automerk.

In 2023 werden minder scooters en brommers gestolen. Wel zag de politie meer diefstallen van motoren: dit aantal steeg met zo’n 11 procent tot bijna 1900 stuks. Ook nam het aantal gestolen bedrijfsauto’s licht toe.

