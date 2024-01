Bijna 100 arrestaties bij protest XR tegen gascentrale Nijmegen

Bijna honderd actievoerders van Extinction Rebellion zijn zaterdagmiddag aangehouden in Nijmegen. De demonstranten hielden daar een mars tegen de komst van een nieuwe aardgascentrale. Tientallen activisten liepen van het Kronenburgerpark naar de Tweede Walstraat, waar ze werden tegengehouden en gesommeerd de mars te beëindigen. De demonstranten gingen vervolgens op straat zitten.

Na enige tijd sleepten agenten ze een voor een en met enige moeite naar een klaarstaande touringcar. Daarmee werden ze overgebracht naar “een andere locatie”, zo was al gewaarschuwd. Volgens de politie Gelderland ging het om ongeveer zestig actievoerders.

In verband met de kans op “hinder of gevaar voor anderen” had burgemeester Hubert Bruls de mars verboden. Ook blokkades of ‘het plaatsen van objecten’ mochten niet. Van Bruls mocht XR alleen actievoeren in het Kronenburgerpark.

Op de nabijgelegen Oranjesingel werd een tweede actie gehouden en blokkeerden mensen de straat. Daar zijn nog eens 32 demonstranten aangehouden, aldus de politie. Inmiddels is de rust in de stad teruggekeerd, zegt een politiewoordvoerster.

De nieuwe gasgestookte energiecentrale moet verrijzen op het ENGIE-terrein aan het Maas-Waalkanaal. Het stadsbestuur van Nijmegen gaf er in november groen licht voor, maar de gemeenteraad moet er nog over stemmen. Volgens XR zal deze centrale nog zeker tot 2045 gas stoken “en CO2 en stikstof uitstoten” voordat die kan overgaan op de schonere waterstof.