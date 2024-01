Ongeveer 1500 mensen helpen met zoeken naar vermiste Yoran

Zeker 1500 mensen helpen zaterdag in het Brabantse Sleeuwijk mee met zoeken naar de vermiste Yoran Krol uit die plaats. De 16-jarige jongen is sinds 24 december niet meer gezien. Bij het zoeken wordt ook gebruikgemaakt van drones, meldt de vader van Yoran op Facebook.

Vrijwilligers staan rond het middaguur nog steeds in de rij om zich aan te melden voor het zoeken. Ze krijgen van de leiding een hesje en een prikstok. Ook krijgen ze een zoekgebied toegewezen. Het gebied is opgedeeld in 72 vakken. Voor de vrijwilligers zijn ook soep en andere warme dranken geregeld, meldt de ANP-fotograaf ter plaatse.

Het zoeken begon zaterdagochtend om 10.00 uur in Sleeuwijk en gebeurt in een straal van 30 kilometer rond de plaats. Via Coördinatie Platform Vermissing (CPV) konden mensen aangeven dat ze wilden meehelpen zoeken. De politie coördineert en zoekt zelf ook mee. Er zal vooral worden gezocht richting de rivier Boven-Merwede.

In de Merwede bij Papendrecht is eerder de jas van de vermiste jongen gevonden. Volgens de politie gebeurde dat vrijdagmiddag na een tip. Yoran werd voor het laatst gezien bij een jongerencentrum in het naburige Almkerk. Zijn fiets werd later gevonden bij de Merwedebrug, ongeveer 10 kilometer verderop.