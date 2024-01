Pegida-voorman is in Arnhem weggevoerd door politie

Pegida-voorman Edwin Wagensveld is zaterdag weggevoerd door de politie om zijn veiligheid te waarborgen, meldt een woordvoerster van de politie zaterdag. Hij wilde een koran verbranden op het Jansplein in Arnhem. Op sociale media was te zien hoe hij werd meegenomen door de politie. Tegendemonstranten sloegen daarbij woedend op de politieauto.

Door de aankondiging van Wagensveld dat hij een koran wilde verbranden, waren ook tegendemonstranten op de been. Een journalist van de Gelderlander zegt op X dat zo’n vijftig mensen meedoen aan die demonstratie. Iemand heeft bijvoorbeeld een bordje bij zich met daarop de tekst ‘Burn hatred, not books’ (verbrand haat, niet boeken).

Ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch was er kort bij. Hij vroeg de tegendemonstranten om naar het Willemsplein te gaan, aldus de journalist. Daar werd niet naar geluisterd. Inmiddels roept de politie op om naar het andere plein te gaan. Daar zal de demonstratie gefaciliteerd worden, aldus de politie. Doen ze dat niet, zullen ze van het plein gehaald worden.

Wagensveld is meermaals opgepakt bij demonstraties van de anti-islamgroepering. Hij is ook eerder veroordeeld voor het beledigen van moslims.