Terugkerende woonbootbewoners hebben nog geen leidingwater

De geëvacueerde bewoners van woonboten aan de Stuwweg in Maastricht die vrijdag terug naar huis mochten, zitten in hun accommodatie nog zonder drinkwater. Er komt geen water uit de kraan, zei een woordvoerster van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) zaterdag. Uit onderzoek door WML zaterdagochtend bleek dat een leiding die op de bodem ligt van de waterloop waar de woonboten liggen, defect is. Maandag gaan monteurs van WML die leiding herstellen.

Volgens de woordvoerster is nog niemand van de mensen die vrijdag terug naar hun woonboot konden, daar ook permanent gebleven. Ze verblijven nog steeds in de opvang in hotels of bij familie. “Maar als mensen er willen blijven kunnen ze van ons flessen met water krijgen”, zei ze.

Langs de Stuwweg in Maastricht liggen ruim dertig woonboten. De bewoners daarvan werden vorige week woensdag geëvacueerd toen een dam doorbrak van het water langs de Stuwweg. Een van de woonboten raakte op drift en botste tegen een brug, die sindsdien ernstig ontzet is. Rijkswaterstaat liet daarop een nooddam aanleggen om de stroming uit het water te halen. De bewoners van de boten ten zuiden van die nooddam mochten vrijdag weer terug naar huis.

Ten noorden van die nooddam liggen nog eens zo’n twintig woonboten, maar die liggen op het droge omdat het water een stuk verderop is weggelopen uit de kapot geslagen dam. Rijkswaterstaat laat daar eerst een tweede nooddam aanleggen. Zodra die klaar is wordt de eerder aangelegde nooddam doorgestoken, zodat het water weer op peil komt en de woonboten gaan drijven.

De kapotte dam werd vorige week woensdag deels doorbroken door het hoge, snelstromende water vanuit de Maas. Helikopters van Defensie hebben het gat vorig weekend grotendeels dichtgegooid met zware stenen, maar de dam lekt nog steeds. Daardoor zakten de woonboten naar de bodem van het droogvallende gedeelte.