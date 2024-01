Aangehouden verdachten rond Pegida-demonstratie Arnhem weer vrij

De drie mensen die zaterdag werden aangehouden rond de uit de hand gelopen demonstratie van Pegida-voorman Edwin Wagensveld in Arnhem zijn weer op vrije voeten. Een politiewoordvoerder laat weten dat de drie waren aangehouden voor het negeren van een politievordering en daarvoor inmiddels zijn heengezonden. Het onderzoek naar de relschoppers die geweld hebben gebruikt, loopt nog. Voor zover bekend zijn er verder nog geen aanhoudingen geweest, aldus de zegsvrouw.

Wagensveld mocht zaterdag van de gemeente met tien anderen een koran verbranden op het Jansplein. “In een democratie hebben mensen het recht om te demonstreren. Dat is een groot goed. Het verbranden van een heilig boek, in dit geval de Koran, is in Nederland niet verboden”, zei burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch daarover.

Tegendemonstranten wisten Wagensveld ondanks ingrijpen van de ME te belagen, waardoor de Pegida-voorman gewond raakte. Ook drie agenten raakten lichtgewond. Hoe het nu met de agenten gaat, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.

De politie is een onderzoek begonnen naar relschoppers die geweld gebruikten. Marcouch gaf zaterdag aan dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten. Volgens hem zijn er goede beelden van wat er is gebeurd.