Bij een woning aan de Beneluxlaan in Almere is in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.50 uur een explosie geweest, meldt de politie via X. De voorzijde van het pand liep schade op.

De toedracht van de ontploffing is nog niet bekend. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden.