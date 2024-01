9-jarig meisje overleden na ongeval met quad in Landgraaf

Een 9-jarig meisje dat zondagmiddag zwaargewond raakte bij een ongeval met een quad in het Limburgse Landgraaf is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie maandag. Het gaat volgens de politie om een noodlottig ongeval.

Het meisje zat met haar vader op een quad die door het ijs van een ondergelopen weiland was gezakt. Ze kwam daardoor onder het ijs terecht en moest door de brandweer uit het water gehaald worden. Daarna werd ze in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Maastricht.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Maastrichterweg in Landgraaf, rond 13.45 uur. De vader van het meisje kon zelf uit het water komen. Hoe het met hem gaat, is niet bekendgemaakt. “Uit respect naar de nabestaanden worden verder geen mededelingen gedaan”, zo laat de politie weten.