Drukke ochtendspits met meer dan 1000 kilometer file

Het is maandagochtend erg druk op de weg door de winterse neerslag. Rond 08.00 uur stond er meer dan 1000 kilometer file. Volgens de ANWB komt dat vooral omdat weggebruikers goed afstand houden vanwege de gladheid.

“Het is erg druk, vooral in het midden van het land. We hebben de indruk dat het verkeer zijn best doet om op te letten. Er zijn minder ongelukken dan anders, en ongelukken door gladheid komen op dit moment niet voor”, aldus een woordvoerder.

“Op meerdere camera’s zien we een wit wegdek maar gelukkig blijven de grote incidenten uit”, meldt ook Rijkswaterstaat, die spreekt van een “drukke maandagochtendspits”. Volgens de verkeersdienst, die de N-wegen niet meetelt, staat er momenteel ruim 600 kilometer file. “Dit komt mede door de winterse buiten die over het land trekken.”

In het hele land geldt maandag en dinsdag code geel. Het KNMI waarschuwt dat sneeuwresten en nieuwe winterse buien plaatselijk voor gladde wegen kunnen zorgen. Weggebruikers zijn gewaarschuwd om voorbereid de weg op te gaan en weerberichten en verkeersinformatie in de gaten te houden. Ook moeten ze bij gladheid hun rijgedrag aanpassen.