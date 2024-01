GL-PvdA: spreidingswet essentieel om uit opvangcrisis te komen

Voor de senaatsfractie van GroenLinks-PvdA is de spreidingswet asielzoekers “essentieel” om uit de huidige opvangcrisis te komen, zei senator Farah Karimi in het debat over de politiek omstreden wet. Zij liet weten dat haar fractie (14 van de 75 zetels) volgende week voor de wet gaat stemmen. “De spreidingswet is een noodzakelijk instrument voor een stabiele opvang.” Ook Boris Dittrich (D66) zei dat zijn fractie (5 zetels) voor gaat stemmen.

De twee fracties zijn daarmee de eerste die al vroeg in het twee dagen durende debat laten weten met de wet in te stemmen. De voorgangers in het debat, BBB en VVD, zijn geen voorstanders van de wet, maar zeggen nog niet hoe ze gaan stemmen.

Karimi betoogde dat de uitvoerbaarheid van de wet dankzij de Tweede Kamer sterk is verbeterd. Zo zijn kleinere opvanglocaties mogelijk en wordt bij de verdeling van asielzoekers rekening gehouden met de sociaal-economische situatie van gemeenten.

Het Eerste Kamerlid ziet weinig in het argument van onder anderen de VVD dat eerst de asielinstroom omlaag moet voordat over de spreiding van asielzoekers kan worden gesproken. Dat ondermijnt volgens haar het draagvlak voor de opvang van asielzoekers. Bovendien is het een “humanitaire plicht” om vluchtelingen op te vangen, voegde ze daaraan toe.

Wel vinden zowel GroenLinks-PvdA als D66 dat er twee extra aanmeldcentra moeten komen, naast die in Ter Apel en Budel. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken, VVD) is daar al lang mee bezig, maar tot nu toe tevergeefs.

Karimi werd aan het slot van haar betoog emotioneel, toen ze Van der Burg bedankte voor zijn tomeloze inzet om de asiel- en opvangcrisis te lijf te gaan, ondanks de tegenwerking vanuit zijn eigen partij.