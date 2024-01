LAKS krijgt veel vragen over mobielverbod in de klas

Voor sommige leerlingen is het nog niet duidelijk waarom mobiele telefoons niet meer in de klas mogen worden gebruikt. Die regel ging 1 januari in. Ook is leerlingen niet goed om inspraak gevraagd over de nieuwe regels voor mobieltjes op school, terwijl dat ooit wel het plan was. Dat leidt tot enkele klachten en veel vragen via de klachtenlijn en het Instagramaccount van het Landelijke Aktie Comité Scholieren (LAKS), zegt voorzitter Rafke Hagenaars.

“We horen over veel fijne situaties, zoals meer concentratie, maar ook zorgen om familie bij medische situaties en wanneer er wel of geen contact mag zijn”, zegt de voorzitter. “Ook zijn sommige leerlingen al geschorst om het gebruik van hun mobiel. Daar maken we ons zorgen om, want dat is het ontnemen van het recht op onderwijs. Juist omdat dit verbod nu geldt, verwacht ik dat het aantal schorsingen zal oplopen, omdat er meer kans is op vervelende situaties omdat leerlingen toch de telefoon erbij pakken”, zegt Hagenaars.

De overheid kondigde het verbod vorige zomer aan. Scholen moeten zelf afspraken maken met leraren, leerlingen en hun ouders over het gebruik van mobieltjes op scholen. In de praktijk merkt het LAKS dat er sinds de start van het nieuwe schooljaar afgelopen september al op veel scholen geen mobiele telefoons meer gebruikt mogen worden.

Het LAKS zegt voordat de maatregel inging “erop gehamerd te hebben” dat leerlingen inspraak zouden krijgen, maar “we zien toch dat veel scholen niet goed hun leerlingenraad hebben meegenomen”, zegt de voorzitter. Volgens haar zijn leerlingen welwillender om zich aan het nieuwe beleid te houden, als dat goed wordt uitgelegd. “Het waarom is belangrijk, anders gaan leerlingen zich afzetten in plaats van begrip tonen.”

Ook krijgt het LAKS signalen dat het mobielverbod niet wordt gehandhaafd. “Dan zijn er in de pauze in de gang overal mobieltjes te zien terwijl dat bijvoorbeeld niet mag, maar dan spreken docenten leerlingen er niet op aan.”

De VO-raad, de koepel van middelbare scholen, zegt nog geen beeld te hebben van de ervaringen met het verbod. Op veel scholen waren regels voor gebruik van de mobiel al aangescherpt, zegt een woordvoerder. “Daarvan hoor je wel dat de concentratie en de sociale contacten erop vooruit zijn gegaan.” Het ministerie van Onderwijs bekijkt eind dit jaar hoe het ervoor staat.