Marcouch: verbranden van koran valt onder demonstratierecht

Het verbranden van de koran is in Nederland niet verboden en valt daarom onder het demonstratierecht. Hoe onwelgevallig een mening of actie ook kan zijn, het juiste wat een burgemeester moet doen is de wet naleven en handhaven. Dat schrijft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch in een brief aan de gemeenteraad over de uit de hand gelopen koranverbranding zaterdag in Arnhem. De plaatselijke fractie van DENK heeft maandag een interpellatiedebat aangevraagd over de gebeurtenissen.

Pegida-voorman Edwin Wagensveld wilde zaterdag een koran verbranden in Arnhem. Hij kreeg daar toestemming voor omdat er volgens Marcouch geen juridische grond was om dat niet toe te staan. “Hoewel ik sterk meevoel met het verdriet en onbegrip over de koranverbranding”, schrijft hij. Er dook een grote groep tegendemonstranten op, die weigerden naar een andere locatie in de buurt te vertrekken. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen, waarbij Wagensveld en drie agenten lichtgewond raakten. De politie hield drie demonstranten aan en verwacht deze week nog meer aanhoudingen als de beelden van de rellen zijn bestudeerd.

Marcouch probeerde vrijdag nog de hoogoplopende emoties te sussen door met de moskeebesturen, de kerken en het bestuur van de synagoge te praten. Hij was zaterdag ook bij de ongeregeldheden. Toen de zaken uit de hand liepen heeft hij de demonstratie van Pegida ontbonden. “Het is onverteerbaar en ook onacceptabel dat geweld is gebruikt door demonstranten. Dat heeft ervoor gezorgd dat het recht op demonstratie niet tot uitvoering kon komen. Dat recht staat in Arnhem fier overeind en dat blijft zo”, aldus Marcouch.

Dat sommige gemeenten een koranverbranding wel kunnen verbieden komt volgens hem omdat die gemeenten verbranden van zaken in de openbare ruimte in de algemene plaatselijke verordening (APV) hebben verboden. In Arnhem is dat niet zo. De samenwerkende moskeekoepels in Nederland hebben ondertussen gevraagd om een verbod op het verbranden van heilige boeken, zoals de koran, omdat dat in strijd zou zijn met de godsdienstvrijheid.