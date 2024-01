Meer dan 4,6 miljoen kilo zout gestrooid op wegen tegen gladheid

De strooiwagens van Rijkswaterstaat (RWS) zijn afgelopen nacht druk bezig geweest. Sinds zondag 19.00 uur is er door het hele land ruim 4,6 miljoen kilo zout gestrooid tegen gladheid. Die kan ontstaan door bevriezing van natte weggedeelten en door winterse buien.

In het hele land geldt maandag en dinsdag code geel. Het KNMI waarschuwt dat sneeuwresten en nieuwe winterse buien plaatselijk voor gladde wegen kunnen zorgen. Weggebruikers zijn gewaarschuwd om voorbereid de weg op te gaan en weerberichten en verkeersinformatie in de gaten te houden. Ook moeten ze bij gladheid hun rijgedrag aanpassen.

Rijkswaterstaat had afgelopen nacht 577 strooiwagens paraat om de gladheid te bestrijden. Sinds 1 oktober 2023 is er meer dan 34 miljoen kilo zout gestrooid in Nederland door RWS, en de strooiwagens legden ruim 483.000 kilometer af.