Mogelijke opdrachtgever explosies Rotterdam en Vlaardingen opgepakt

Een 23-jarige man uit Rotterdam is opgepakt, omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor een explosie op 18 juli op de Soerweg in zijn woonplaats. Ook voor een explosie bij een auto in de Vossiusstraat in Vlaardingen op 9 juli zou hij opdracht hebben gegeven, terwijl de politie hem er ook van verdenkt dat hij meer weet van twee autobranden in Rotterdam aan de Mathenesserweg (15 juni) en Rodenstein (8 juli). De Rotterdammer is vorige week woensdag al aangehouden en zit nu in elk geval voor veertien dagen vast, aldus de politie maandag.

In Rotterdam vonden vorig jaar ruim tweehonderd explosies plaats. De aanpak van dit geweld heeft de hoogste prioriteit, aldus de politie. Er zijn ook bijna tweehonderd verdachten opgepakt. In de meeste gevallen ging het om mensen die de explosie veroorzaakten. Maar de politie is nu ook druk op zoek naar opdrachtgevers, zoals mogelijk de opgepakte Rotterdammer.

Vorige week is ook een 17-jarige jongen uit Rotterdam gearresteerd voor betrokkenheid bij een explosie op de Spechtstraat in zijn woonplaats in november vorig jaar. Deze jongen is weer op vrije voeten in afwachting van zijn rechtszaak, omdat hij minderjarig is.