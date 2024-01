Ook man met vaderwens moet uitkijken met epilepsiemiddel

Mannen die medicijnen met valproaat gebruik(t)en, als middel tegen epilepsie of een bipolaire stoornis, moeten er rekening mee houden dat er een “mogelijk verhoogd risico” is voor de ontwikkeling van de hersenen van de kinderen die ze (gaan) verwekken. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het eventuele gevaar dreigt als er niet eerder dan drie maanden voor de conceptie is gestopt met valproaat.

Vorig jaar werd bekend dat onderzoek naar de kans op de risico’s van het middel, dat ook wel gebruikt wordt tegen migraine, werd gedaan. Men wist toen al dat dergelijke medicijnen via de moeder schade kunnen berokkenen aan haar ongeborene. Daar zijn al procedures voor ontwikkeld.

Er wordt rekening gehouden met gevolgen van het middel als autisme, verstandelijke beperkingen, communicatiestoornissen, ADHD of bewegingsstoornissen. “Het is belangrijk dat artsen mannen informeren over het mogelijke risico van het gebruik van valproaat op het moment dat ze een kinderwens hebben”, vindt het college. Dokters moeten tevens overleggen of anticonceptie niet beter is, tot minstens drie maanden na het staken van de behandeling. Ook moeten behandelde mannen zo lang geen zaad doneren.

Het college wijst erop dat geneesmiddelenbewaker PRAC adviseert de behandeling met valproaat van mannen vanaf het begin ook door een specialist te laten doen. “De specialist moet de behandeling regelmatig evalueren, om te beoordelen of het nog steeds de meest geschikte behandeling is.”

Het onderzoek naar valproaat was weliswaar niet optimaal, aldus de deskundigen, maar toch is het beter om het zekere voor het onzekere te nemen. De bijsluiter wordt aangepast.