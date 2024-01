Sluizen langs Markermeer gaan weer open

De sluizen langs het Markermeer gaan deze week weer open. De sluizen waren sinds eind vorig jaar gesloten om de extreem hoge waterstand op het meer. Het gaat volgens waterschap Hollands Noorderkwartier om de Keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn, de Zeesluis in Edam, de Noorder- en Zuidersluis in Schardam en de Grafelijkheidssluis in Monnickendam. Later deze week is daar weer scheepvaart mogelijk.

De waterstand op het Markermeer bereikte volgens het schap een historisch hoge stand. Sinds het midden van de vorige week kan weer water vanuit het Markermeer geloosd worden op het IJsselmeer, zodat het peil voldoende is gezakt. Het schap haalt deze week ook de zandzakken op de dijken in Durgerdam en Katwoude weg.

Volgens Rijkswaterstaat gaat het maandagavond hard waaien in westnoordwestelijke richting. Er kan dan weer wateroverlast ontstaan in buitendijkse gebieden, maar omdat de waterstand van het meer flink is gedaald, is de kans op overstromingen gering. Het waterschap adviseert mensen dringend om weg te blijven uit de buitendijkse gebieden. De kletsnatte oevers, die nu weer drooggevallen zijn, zijn onbetrouwbaar.