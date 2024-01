Startbewijs Vierdaagse wordt overdraagbaar via speciaal platform

Wandelaars die zich inschrijven voor de Vierdaagse in Nijmegen, maar later besluiten die niet te lopen, kunnen vanaf dit jaar hun startbewijs te koop aanbieden op een speciaal platform op de website van Stichting DE 4DAAGSE. Het overdragen van een ongebruikt startbewijs is al heel lang een wens van Vierdaagselopers. Voor de Vierdaagse worden maximaal 47.000 startkaarten verkocht voor 115 euro per ticket, zes euro duurder dan vorig jaar, aldus een woordvoerster van de organisatie.

De inschrijving voor de 106e Vierdaagse start op 12 februari. Het speciale platform gaat open zodra alle 47.000 startkaarten zijn verkocht. Er zijn vrijwel altijd meer liefhebbers dan kaarten. Tot nu toe hadden lopers twee weken de tijd om hun inschrijving te annuleren. Ze kregen dan hun inschrijfgeld terug. Dat kan nu niet meer, aldus de organisatie. Wie ingeschreven is, maar toch niet kan of wil lopen, krijgt tot 1 juni de tijd om de startkaart in de aanbieding te doen. Een wandelaar die geen startkaart kon bemachtigen kan via het platform zo’n inschrijving kopen. De aanbieder krijgt via de Vierdaagseorganisatie zijn inschrijfgeld terug minus enkele euro’s administratiekosten.

Het is volgens de organisatie nog steeds verboden om onderling startbewijzen te verkopen. “Het moet via ons, want wij moeten een deugdelijke registratie bijhouden, aangezien het Vierdaagsekruisje een officiële koninklijke onderscheiding is”, zegt de woordvoerster.

Net als vorig jaar is er geen loting voor startkaarten. Tussen 12 februari en 1 maart kunnen kinderen tussen 12 en 18 jaar zich inschrijven en ook iedereen die al eerder met succes de Vierdaagse uitliep. Op 4 maart start de vrije inschrijving, die vorig jaar binnen een dag was uitverkocht. Als er 47.000 inschrijvingen zijn gedaan, stopt de kaartverkoop. Vorig jaar voltooiden 39.019 wandelaars de tocht.