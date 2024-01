Strafproces tegen Fouad L. over schietpartijen Rotterdam begint

Bij de rechtbank in Rotterdam is maandag de eerste openbare zitting in het strafproces tegen de zogeheten Erasmusschutter Fouad L., die wordt verdacht van drie moorden. L. zal de zitting in de extra beveiligde rechtszaal niet bijwonen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 32-jarige Rotterdammer van het doodschieten van de 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC. Dat gebeurde op donderdag 28 september.

Naast drievoudige moord wordt L. verdacht van brandstichting en verboden wapenbezit. Hij beschikte volgens het Openbaar Ministerie over drie wapens: twee Glock-pistolen en een revolver. De branden zou hij hebben gesticht met benzine in zijn eigen woning aan het Heiman Dullaertplein en met molotovcocktails in het onderwijscentrum van het ziekenhuis.

L. was een geneeskundestudent die het volgens de bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis had gemunt op de examencommissie, omdat hij niet zonder meer zijn artsenbul kreeg. L. had alle tentamens met succes afgerond en zou dus basisarts kunnen worden, maar hij moest van de universiteit nog een psychologisch onderzoek laten doen. Dit had de universiteit besloten na een waarschuwingsbrief van het OM, waarin stond dat de man psychotisch gedrag zou hebben vertoond. Hij is eerder veroordeeld voor dierenmishandeling.

L. zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum om zijn psychische gesteldheid exact in kaart te brengen. De verdachte heeft in de eerste verhoren zijn daden bekend. Later is hij zich gaan beroepen op zijn zwijgrecht. Zijn raadsvrouw wil vooruitlopend op de eerste inleidende zitting geen commentaar geven op de zaak.

Naast L. zit er nog een 29-jarige man uit Den Haag vast. Het OM verdenkt hem van het bezit en het overdragen of verhandelen van een van de vuurwapens. Een toen 21-jarige man uit Den Haag die ook werd opgepakt, is ook verdachte in de zaak maar inmiddels wel op vrije voeten. Zijn DNA zat op een van de wapens van L.