Stripschapprijs ’24 voor Donald Ducktekenaar Wilma van den Bosch

De Stripschapprijs 2024 gaat naar Donald Ducktekenaar Wilma van den Bosch. Dat heeft het Stripschap, de koepelorganisatie van Nederlandse striptekenaars, maandag bekendgemaakt. De prijs wordt uitgereikt op 16 maart in Groningen.

De prestigieuze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt en geldt als de belangrijkste prijs van de Nederlandse stripwereld. “Hoewel haar naam niet algemeen bekend is, kent bijna iedereen het werk van Wilma van den Bosch”, aldus de jury. “Zij tekende meer dan duizend pagina’s voor Donald Duck en diverse spin-offs van het ‘vrolijke weekblad’. Het Stripschap vindt het hoog tijd om deze magnifieke tekenaar uit de anonimiteit te halen en haar de Stripschapprijs 2024 toe te kennen.”

Van den Bosch (1956) begon haar carrière bij de Donald Duck in 1984 als schrijver van verhalen, voornamelijk rond ‘bijpersonages’ als Tokkie Tor, Kleine Hiawatha en Dombo. Vanaf 1986 begon Van den Bosch haar eigen verhalen te illustreren. Uiteindelijk werd ze een vaste kracht op de redactie van uitgeverij Oberon (later Sanoma). In de afgelopen veertig jaar verzorgde zij illustraties voor omslagen en redactionele pagina’s in het weekblad Donald Duck, spelletjes, puzzels, grappige artikelen. “Er is geen Disneyfiguur die niet op haar tekentafel heeft gelegen”, stelt de jury.

Ook leverde ze bijdragen aan andere bladen, zoals Tina en Bobo. Daarnaast maakte zij haar eigen strip Prinses Aster, waarvoor ze een Stripschapspenning ontving. In het afgelopen decennium heeft Wilma van den Bosch haar aandacht verlegd naar het illustreren van kinderboeken en recentelijk het tekenen van puzzels voor Studio Jan van Haasteren.

Met het winnen van de prijs schaart Van den Bosch zich in een rijtje met andere grote namen waaronder Jan Kruis, Martin Lodewijk, Mark Retera en Barbara Stok.