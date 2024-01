VVD: zonder instroombeperking blijft het dweilen met kraan open

De VVD heeft zich in de Eerste Kamer stevig afgezet tegen de Nederlandse asielaanpak. Senator Marian Kaljouw erkende in het debat over de spreidingswet dat de nood weliswaar hoog is en er sprake is van een “onhoudbare situatie” bij de opvang van asielzoekers, maar dat het zonder instroombeperking “dweilen met de kraan open” blijft.

De liberalen willen dat die instroom fors wordt ingeperkt, dat er strengere toelatingseisen komen en dat uitgeprocedeerde asielzoekers sneller worden uitgezet, somde Kaljouw de wensen van de VVD op. Het toelatingspercentage is nu veel te hoog, voegde ze daaraan toe.

De spreidingswet “helpt wel”, maar de VVD ziet het vooral als reparatie aan de achterkant, zei de VVD-senator. De ‘voorkant’ moet volgens haar worden geregeld. De partij wil dat er meer mensen aan de slag gaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), zodat asielaanvragen sneller kunnen worden afgewikkeld. Het kabinet moet daar extra geld voor vrijmaken.

Nadeel van de wet vindt de VVD dat het spreiden van asielzoekers over alle gemeenten tot versnippering leidt.

De VVD in de Tweede Kamer heeft tegen de spreidingswet van de eigen staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) gestemd. VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz ziet niets in de wet. Het demissionaire kabinet wil de wet wel zo snel mogelijk invoeren.

Kaljouw heeft in haar eerste termijn nog niet duidelijk gemaakt hoe de fractie volgende week dinsdag gaat stemmen. Dat hangt mede af van de antwoorden en toezeggingen van Van der Burg. Hij komt dinsdag aan het woord.