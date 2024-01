COA: goed nieuws, maar we wachten stemming spreidingswet af

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) noemt het “heel goed nieuws” dat er in de Eerste Kamer een meerderheid voor de spreidingswet lijkt te zijn. “Dit is heel goed nieuws, maar we wachten de stemming van volgende week af”, reageert een woordvoerder.

Dinsdagavond gaf de VVD in de senaat aan dat de liberalen de spreidingswet steunen. Daarmee is er een meerderheid voor de wet, die ervoor moet zorgen dat de opvang van asielzoekers eerlijker over het land wordt verdeeld. De Eerste Kamer debatteert maandag en dinsdag over het wetsvoorstel. De stemming staat gepland voor volgende week dinsdag.

Eerder op de dag overhandigden het COA, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg nog een petitie aan de Eerste Kamer, waarin ze een dringende oproep deden voor de wet te stemmen.