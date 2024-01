D66 en GL-PvdA vrezen voor bezuinigingen op publieke omroep

Het baart D66 en GroenLinks-PvdA zorgen dat de partijen die onderhandelen over een mogelijke coalitie denken aan bezuinigingen bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Mona Keijzer (BBB) ziet de toegevoegde waarde niet van Radio 2, zegt ze tijdens het debat over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De PVV wil de financiering van de publieke omroep volledig schrappen en ook VVD denkt aan bezuinigingen.

Keijzer benoemt dat de drie best beluisterde radiostations 538, Qmusic en Sky Radio allemaal commerciële muziekzenders zijn. Radio 2 is de best beluisterde radiozender van de publieke omroep. “Wat ook gewoon een radiozender is waarop eigentijdse muziek te horen is.” Ze vraagt zich daarom af wat de meerwaarde is van deze zender ten opzichte van de drie eerdergenoemde zenders.

Op de vraag van Jan Paternotte (D66) of de BBB voor een publieke omroep is die minder doet, reageert Keijzer instemmend. Ze wil dat de NPO zich voornamelijk toelegt op “onafhankelijk nieuws en mooie culturele programma’s, waarbij ook nadrukkelijk aandacht moet zijn voor regionaal nieuws en regionale cultuur”.

Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) zegt “bezorgd” te zijn over de toekomst van de NPO en vermoedt dat veel mensen in het Mediapark daar net zo over denken na dit debat. Ze vindt het bovendien “nogal wiedes” dat commerciële radiozenders de meeste luisteraars hebben omdat deze meer geld kunnen investeren, terwijl de publieke omroep heeft moeten “beknibbelen”.

Claire Martens-America van de VVD vindt dat “een sterke publieke omroep” in het belang is “van ons allemaal”. Haar partij wil evenwel circa 400 miljoen bezuinigen op de NPO, blijkt uit de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau.

NSC heeft zich nog niet duidelijk voor of tegen bezuinigingen uitgesproken. Maar Kamerlid Aant Jelle Soepboer zegt in elk geval “niet huiverig” te zijn om het publieke omroepbestel te herzien. Hij vindt de ledenstructuur van de publieke omroep bijvoorbeeld achterhaald. In het verkiezingsprogramma van NSC staat bovendien dat het aantal televisiezenders van drie naar twee moet. Soepboer vindt wel dat de media en NPO “ruimte en vertrouwen moeten krijgen om hun rol binnen de democratie te blijven spelen”.

Eerder in het debat zei Martine van der Velde van de PVV dat de publieke omroep aan “bijzonder eenzijdige berichtgeving” doet en zich keert tegen “kleinburgerlijk Nederland”.