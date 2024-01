Froukje ontvangt drie Gouden Platen tijdens concert in Carré

Froukje is dinsdagavond tijdens haar concert in Theater Carré in Amsterdam verrast met drie Gouden Platen. De 22-jarige singer-songwriter kreeg de onderscheidingen uitgereikt door haar collega S10.

De drie Gouden Platen waren voor de singles Niets Tussen en Een Teken (allebei uit 2022) en de EP Licht en Donker uit 2021. Van de singles zijn 40.000 exemplaren verkocht, van de EP 20.000 exemplaren. De EP Licht en Donker werd eerder al bekroond met een Edison.

Froukje debuteerde in 2020, als 18-jarige, met de single Groter Dan Ik. Na Licht en Donker volgde in 2022 de tweede EP, Uitzinnig, waarvoor zij haar tweede Edison ontving. Afgelopen jaar speelde de zangeres onder meer op Down The Rabbit Hole, Lowlands en Rock Werchter.

Afgelopen jaar verkocht Froukje een clubtour uit en speelde zij in AFAS Live. Recent bracht zij haar langverwachte debuutalbum Noodzakelijk verdriet uit. De concerten in Carré zijn om de lancering van deze plaat te vieren.