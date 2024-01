Informateur Plasterk: geen afspraken geschonden

In de onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie zijn geen afspraken geschonden, zegt informateur Ronald Plasterk. Hij reageert op de klacht van GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans die niet te spreken is over het feit dat er al over beleid wordt gesproken, terwijl nog niet “bekend is of er harde garanties zijn over de rechtsstaat”.

Plasterk ontving dinsdag opnieuw de onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB. Daarbij schoven ook DNB-president Klaas Knot, CPB-baas Pieter Hasekamp en de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën aan. Zij spraken over de economische vooruitzichten en de financiële ruimte die een nieuw kabinet heeft in het huishoudboekje van de overheid.

Dit betekent volgens Timmermans dat er over inhoudelijke keuzes wordt gesproken, terwijl volgens hem eerst de Kamer zou moeten worden geïnformeerd over het gesprek van de vier onderhandelende partijen over de rechtsstaat en de omgang met de grondwet. Hij eiste samen met PvdD-leider Esther Ouwehand een brief met uitleg.

Die brief gaat Plasterk schrijven en zal snel naar de Kamer komen, aldus de informateur. Hij wil niet zeggen waarover is gesproken. Hij heeft immers zelf om radiostilte gevraagd om de onderhandelingen in rust te voeren. Woensdag gaan de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB en hun secondanten weer om tafel met Plasterk.