KOZP: strafeisen passen bij wat ons is overkomen

De eis van een taakstraf van 180 uur en twee weken voorwaardelijke cel tegen drie verdachten van het tegenhouden van een demonstratie in Staphorst, acht Kick Out Zwarte Piet (KOZP) passend. “Mensen moeten zich zoiets niet snel meer in hun hoofd halen”, zei voorman Jerry Afriyie van KOZP na afloop van de strafzaak.

De actiegroep zou op 19 november 2022 gaan demonstreren tegen het gebruik van Zwarte Pieten bij de Sinterklaasintocht in Staphorst. Een woedende menigte van circa 150 man wist de demonstratie te voorkomen door de actievoerders van KOZP vanaf de afrit van de A28 klem te zetten. Demonstranten werden in auto’s belaagd en bedreigd. Politie en justitie wisten echter slechts vier verdachten te identificeren, bleek dinsdag op de zitting. “We moeten voorkomen dat het een loterij wordt. Dat je met tweehonderd man komt opdagen met het idee dat er slechts een enkeling vervolgd wordt”, zei Afriyie hierover.

Ook waarnemers van Amnesty International werden belaagd. En ook Amnesty vindt dat met slechts vier verdachten de ernst en omvang van de zaak onvoldoende is meegenomen. Het viertal werd verdacht van het plegen van geweld in het openbaar “maar dat is niet de kern van het probleem”, zegt een woordvoerder van Amnesty. “Dat is het verhinderen van een demonstratie door enkele honderden mensen.”

De officier van justitie reageerde op de zitting al op vragen over het beperkte aantal verdachten, ondanks het grote aantal beelden dat ook de politie in bezit heeft. “Zo eenvoudig is het niet iedereen te traceren”, zei de officier. “Als de politie met een plakboek in Staphorst rondloopt, denk je werkelijk dat iemand reageert?”