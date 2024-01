LUMC-bestuurder: schaamte over archief voormalige zaaddonorbank

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hoopt dat veel voormalige cliënten van een oude zaaddonorbank van het ziekenhuis zich melden, nadat dinsdag bekend werd dat de administratie van de donorbank een rommeltje was. “Er is schaamte dat het gebeurd is”, zegt LUMC-bestuurder Martin Schalij op NPO Radio 1. “En het betekent voor ons een forse inspanning, maar we vinden het zo belangrijk dat kinderen weten wat hun achtergrond is dat we dit groots aankondigen.”

Uit onderzoek van het LUMC naar het archief van de zaaddonorbank, die van 1977 tot 2004 actief was, bleek dat van zeker tachtig kinderen de registratie ontbreekt. Verder bleken negen spermadonoren meer kinderen te hebben verwekt dan het toegestane maximum van 25. Met het zaad van een van hen zijn zelfs ongeveer negentig kinderen verwekt, wat Schalij in het NOS Radio 1 Journaal “heel zorgelijk” noemt. “Waarschijnlijk weet de donor dat zelf ook niet”, zegt hij. “En de mogelijkheid bestaat dat er kinderen zijn die bij elkaar in de buurt wonen of een relatie met elkaar aangaan. Dat is natuurlijk zeer ongewenst.”

Volgens de LUMC-bestuurder zijn er op verschillende plekken inmiddels “zo veel incidenten” met spermabanken geweest, “dat het misschien toch verstandig is om een keer een landelijk onderzoek te doen”.

De Stichting Donorkind, die de belangen van donorkinderen behartigt, reageert geschrokken op de bevindingen van het LUMC, maar prijst het Leidse ziekenhuis om de openheid. “Het is heel belangrijk dat er vanuit deze kliniek erkenning komt over dat er zo’n gebrekkig archief was en gebrekkige dossiervorming, dat dat echt kwalijk is”, zegt voorzitter Ties van der Meer op NPO Radio 1. “Dit is een belangrijke stap en een goed voorbeeld van het LUMC, het is een start.”

Van der Meer benadrukt dat het heel belangrijk is voor kinderen om te weten van wie ze afstammen. Zowel medisch is dat belangrijk, bijvoorbeeld als je wil weten of een bepaalde aandoening in de familie voorkomt, als psychologisch en sociaal, zegt hij.