Minister De Jonge wil meer ambitie voor Friese taal en cultuur

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) wil dat er meer ambitie komt in de nieuwe Bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTK). Dat is een van de redenen dat er nog geen nieuwe bestuursafspraak is gemaakt, de vorige liep eigenlijk tot 2024, maar wordt verlengd tot er afspraken zijn gemaakt voor 2024 tot 2028.

In een antwoord op vragen van de Friese Kamerleden Tjeerd de Groot (D66), Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) en Aant Jelle Soepboer (NSC) zegt De Jonge dat het de bedoeling is om zo snel mogelijk tot goede afspraken te komen met de provincie. “De onderhandelingen lopen iets uit.” De provincie en de regering spreken al een tijd over een nieuwe BFTK. In de bestuursafspraak staat hoe het Fries kan worden bevorderd en op welke manier er invulling wordt gegeven aan landelijke en Europese afspraken.

Gedeputeerde Eke Folkerts (BBB), die verantwoordelijk is voor het taalbeleid in de provincie, is blij met de reactie van De Jonge. Eerder sprak zij haar zorgen uit over de houding van de regering ten opzichte van het Fries.

De vragen werden gesteld, omdat er veel Friese Kamerleden en voorvechters van het Fries uit de Tweede Kamer zijn verdwenen. De Jonge zegt daarvan op de hoogte te zijn. Om de positie van het Fries te waarborgen, belooft hij ook zijn opvolger goed bij te praten over het onderwerp.

Op verzoek van de Kamerleden zijn de antwoorden van De Jonge in het Nederlands en het Fries opgesteld.