Nieuw Kamerlid PVV: veel te doen op cultuur en media

Het nieuwe Kamerlid van de PVV dat het woord voert op cultuur en media zegt dat haar partij op deze onderwerpen “nog veel te doen” heeft. “Nederlanders moeten weer trots worden op het land en op haar cultuur en geschiedenis”, zei Martine van der Velde in haar maidenspeech tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze hekelt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) die volgens haar “kleinburgerlijk Nederland slecht” vindt en doet aan “bijzonder eenzijdige berichtgeving”.

Hilversum wacht gespannen op de uitkomst van de formatiegesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB. De eerstgenoemde partij van Geert Wilders heeft namelijk in haar verkiezingsprogramma gezegd dat de financiering voor de NPO geheel moet worden beëindigd.

Van der Velde is wel te spreken over de omroep Ongehoord Nederland (ON!). Onlangs wees de toenmalig demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Cultuur en Media) het verzoek van de NPO af om deze omroep uit het stelsel te verwijderen. ON! zou onvoldoende samenwerken. De echte reden van dit verzoek was volgens Van der Velde dat het geluid van ON! de NPO “niet aanstond”. De omroep kwam de afgelopen jaren meermaals in opspraak. Dat gebeurde bijvoorbeeld nadat ON! een item uitzond waarin zonder context internetfilmpjes werden getoond waarin zwarte mensen witte mensen in elkaar slaan.

Op cultureel vlak wil het nieuwe Kamerlid een einde aan de “schaamcultuur” die volgens haar heerst in het land. Ze vindt bijvoorbeeld dat Nederlanders trots moeten kunnen zijn op de VOC. Ze vindt dat deze handelsmaatschappij onterecht gelijk wordt gesteld aan slavenhandel.