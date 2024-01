Noord-Holland ziet af van flexwoningen voor statushouders

De provincie Noord-Holland heeft besloten af te zien van de realisatie van 120 flexwoningen voor onder meer statushouders in de gemeente Medemblik. Noord-Holland had hiervoor een locatie op het oog in Zwaagdijk-West. Volgens de provincie blijkt echter uit gesprekken met de gemeente en inwoners van het dorp dat hier “geen draagvlak” voor is.

Een haalbaarheidsonderzoek had vorig jaar uitgewezen dat het technisch, financieel en juridisch mogelijk is om tijdelijke woningen voor statushouders en andere spoedzoekers te realiseren op de locatie in Zwaagdijk-West, die eigendom is van de provincie. Uit het onderzoek kwam echter ook naar voren dat de impact op het dorp, waarin nogal wat weerstand leeft, groot is.

De nieuwe Noord-Hollandse gedeputeerde Jelle Beemsterboer (wonen) zei in oktober in een besloten gesprek met de gemeente en de dorpsraad dat het plan voor de komst van de flexwoningen van tafel zou zijn. Hij bleek die boodschap echter niet vooraf te hebben afgestemd met de rest van het college. Het leidde tot een spoeddebat in Provinciale Staten waarin de positie van Beemsterboer ter discussie stond. De BBB-bestuurder kwam er met een waarschuwing van af nadat hij zijn fout openlijk had toegegeven.

De provincie liet destijds weten door te gaan met de plannen, maar concludeert nu alsnog dat de flexwoningen er niet kunnen komen. Volgens Noord-Holland stelt Medemblik randvoorwaarden, zoals het plaatsen van een geluidswal en een nieuwe aansluiting op de nabijgelegen provinciale weg. “Er is gezamenlijk geconcludeerd dat het lastig is om het kostenplaatje, waarin deze randvoorwaarden worden meegenomen, rond te krijgen.”